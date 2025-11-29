ソフトバンクが台湾プロ野球味全の徐若熙投手（２５）を獲得することが決定的となった。米野球専門メディア「ＧＡＩＪＩＮＢＡＳＥＢＡＬＬ」が２８日（日本時間２９日）、「徐若熙は福岡ソフトバンク・ホークスと３年間、総額１０億円（約６４０万米ドル）の契約を結んだ。ロサンゼルス・ドジャースやオリックス・バファローズも彼を獲得する有力候補だったが、福岡に落ち着いたようだ」と報じた。最速１５８キロを誇る「台