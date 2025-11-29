あると便利な市販のたれですが、使いきれないことも。今回ご紹介するのは、ストックしておくと便利な照り焼き風味のたれ。肉にも魚にも使えて重宝します。 ▼時間があるときに作っておくと◎ 鍋にしょうゆや砂糖などの調味料を入れて、ひと煮立ちさせます。新鮮な瓶に入れておけば、3カ月くらいは冷蔵保存が可能。サッと仕上げにかけるだけで、味が決まって嬉しい〜。 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させて