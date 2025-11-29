◇明治安田J2リーグ第38節徳島1―1長崎（2025年11月29日鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム）徳島は奇跡の大逆転J1昇格決定はならなかった。長崎と1―1の引き分け。4位でJ1昇格プレーオフに回ることになった。試合開始時点の順位は4位で、首位・長崎と勝ち点5差、2位・水戸とは3差で3位・千葉とは2差。自動昇格には長崎戦に勝利した上で水戸が負け、千葉が引き分け以下が条件だった。勝つしかない