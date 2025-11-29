◇明治安田J2リーグ第38節長崎―徳島（2025年11月29日鳴門大塚）J2最終節は各地で行われ、長崎は敵地で徳島と1-1で引き分け。この結果、2位となり、2018年以来8年ぶりのJ1復帰を決めた。長崎は前半41分、FW渡大生の強烈なシュートーを浴び、先制を許す。前半はまさかのシュート1本に終わるなど、苦しい転機が続いた。それでも後半23分、MF翁長聖が左クロスに反応し、ペナルティーエリア右からシュート。これがネットを