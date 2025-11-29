俳優の蒔田彩珠（23）が29日、都内で行われた映画『消滅世界』公開記念舞台あいさつに登壇。二の腕があらわな衣装で登場し、“理想の世界”について考えた。【写真】美しい…二の腕あらわな衣装で観客を魅了する蒔田彩珠蒔田は純白のドレスを着て壇上に。髪を結び、前髪はそろえた美しい姿で観客を魅了した。作品にちなみ、“理想の世界”について司会者から質問を受けると、蒔田は「自分の好きなものとか、胸を張って誰にも