平日ランチに最適「ツナとほうれん草のクリーミィうどん」作ってみた！ 平日のランチにぴったりのうどんですが、健康のために野菜を足そうと思うと、包丁やまな板を出してくるのが億劫になってしまう…そんな経験をしたことがある方、多いと思います。 そんな時に便利なのが、冷凍のカット野菜。今回は冷凍ほうれん草とツナ缶を使った、包丁なしで作れる簡単うどんレシピを試してみました。 材料をまとめてフライパンに投入