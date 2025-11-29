俳優の恒松祐里(27)が29日、都内で行われた映画『消滅世界』公開記念舞台あいさつに登壇。“花粉症のない世界”を望み、撮影中の苦悩を吐露した。【全身ショット】三つ編みがカワイイ！マイクを握り、笑顔を見せる恒松祐里恒松は作品にちなみ、“理想の世界”について司会者から質問された。恒松は「切実に思っていること」として、「花粉症が消滅した世界を望みます」と回答した。続けて「撮影中は本当に大変で、花粉症がな