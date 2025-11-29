第3日、15番でバーディーを奪い、声援に応える金沢志奈。通算6アンダーで首位＝宮崎CCツアー選手権リコー杯第3日（29日・宮崎県宮崎CC＝6543ヤード、パー72）8位から出た金沢志奈が68をマークし、71の鈴木愛と通算6アンダー、210で首位に並んだ。2打差の3位に岩井千怜と申ジエ（韓国）が続いた。通算3アンダーの5位に畑岡奈紗、古江彩佳ら4人がつけ、2アンダーの9位で藤田さいき、安田祐香らが追う。首位スタートの穴井詩は77