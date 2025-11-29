【モデルプレス＝2025/11/29】お笑い芸人のガリガリガリクソンが11月29日までに、自身のX（旧Twitter）を更新。給料明細を公開し、話題を呼んでいる。【写真】39歳吉本芸人「振り込み手数料の方が高そう」給料明細◆ガリガリガリクソン、給料明細を公開ガリガリガリクソンは、所属事務所・吉本興業からの給料明細を添え「103万円の壁の前に103円の壁に弾き返された」「愛していると言ってくれ」と続けて投稿。明細には、その他支払