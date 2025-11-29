日産自動車は大丈夫なのか。熱烈なファンならずとも、クルマ好きならだれでも気になる。日産はこれまで何度も経営危機に陥ってきたが、今回は深刻だ。果たして日産は復活できるのだろうか。北米でEVは売れず、人気のHVがない商品展開日産は2025年3月期の連結最終損益が6708億円の赤字（24年3月期は4266億円の黒字）となり、4期ぶりの赤字に転落した。このため世界で2万人の人員や7工場の削減など大規模なリストラを進めている。26