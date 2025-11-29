カターレ富山がJ2リーグの残留争いを制し、ロアッソ熊本とレノファ山口FCのJ3リーグ降格が決まった。2025明治安田J2リーグは、最下位の愛媛FC以外、残り2つの自動降格枠が決まらないまま、29日の最終節に突入。17位熊本、18位富山、19位山口による三つ巴の残留争いとなった。熊本はホームでヴァンフォーレ甲府とスコアレスドロー。富山はホームでブラウブリッツ秋田を4−1で下した。熊本と富山が勝ち点で並ぶと、得失点差で