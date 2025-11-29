V・ファーレン長崎が、８年ぶりのJ１昇格を決めた。J２で首位に立つ長崎は11月29日、J２第38節（最終節）で徳島ヴォルティスとアウェーで対戦。41分に先制点を献上するも、その後は猛攻を仕掛け、68分に翁長聖が同点弾を奪取。試合は１−１のまま終了し、ドロー決着となった。 長崎は、この試合で引き分け以上ならJ１昇格を決められる状況だった。他会場の結果次第ではJ２優勝も決定する。第38節の結果、長崎は徳島と