水戸ホーリーホックが、クラブ史上初のJ１昇格を決めた。水戸は11月29日、J２最終節で大分トリニータとホームで対戦。46分に多田圭佑が先制弾。75分に山本隼大が追加点を奪い、２−０で勝利した。最終節を迎える前に、水戸は勝点67で自動昇格圏内の２位。首位のV・ファーレン長崎とは勝点２差で、３位のジェフユナイテッドとは１ポイント差だった。 最終節の結果、水戸は勝利して勝点70に。徳島ヴォルティスと１−１