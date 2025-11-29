女優の北香那（28歳）が、11月28日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK）に出演。朝ドラの撮影中に誕生日を迎えたが、高石あかりらからサプライズで祝福してもらって「今までの誕生日で1番のサプライズ的だったな」と思ったと語った。朝ドラ「ばけばけ」でヘブン先生に恋心を抱くお嬢様、江藤リヨを演じる北香那が、番組のインタビューに対応。流暢に英語を話す役であるが、北によると「英語は全くできないですし、お芝居で