【ヤンゴン共同】クーデターで国軍が全権を握ったミャンマーで12月28日から来年1月にかけて総選挙が実施されるまで1カ月を切った。軍事政権は民主派を排除して強行する構えで、国軍系政党の勝利が確実視される。見せかけの「民政移管」を演出しようとする軍政に国際社会からは批判が相次ぎ、有権者の総選挙への関心も低い。「今回の総選挙は国と国民の未来にとって重要だ」。今月19日に最大都市ヤンゴンで開かれた国軍系「連邦