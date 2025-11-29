日本酒などを長期間熟成させて造る「古酒」に熱い視線が注がれている。時間の経過が生み出す、深みのある香りや味が魅力。酒造りの活性化にもつながると期待されている。（山田朋代）試飲ツアー盛況「きれいな琥珀（こはく）色ね」「フワッと香って、余韻が続く」１１月中旬の午後、兵庫県加古川市にある酒蔵で、古酒を試飲できる見学ツアーが行われた。この日は十数人が参加。ワイングラスを手に約２時間、全国各地の酒蔵か