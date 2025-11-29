テレビ界が注目する「ショート動画」ブーム日本テレビ、ＫＤＤＩ、サイバーエージェントが協力して、ＡＩと人間が共演する縦型ショートバラエティ『びっくりあいらんど』を制作。11月17日から配信すると発表した。「藤本敏史（54）や松村沙友理（33）を起用するなど、なかなか気合が入っています。スマホでの視聴に適した１〜２分の短尺ドラマ″縦型ショートドラマ″が人気ですが、そのバラエティ版が定着するかどうか、見ものです