◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」プロ野球選手と接する仕事をしていて、自分の目が「節穴」だと感じることが結構ある。特に高卒や無名校出身のドラフト下位指名の選手には余計なバイアスがかかっており、大成した姿を思い描けないことも多い。先日、２年ぶりに宮崎で再会したのが楽天・西口直人投手（２９）だった。９年目で侍ジャパン初選出。１５、１６日に行われた韓国との強化試合の事前合宿地・サンマリン宮崎の通路