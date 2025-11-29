元ＮＭＢ４８で女優の上枝恵美加が結婚を報告した。２９日に自身のインスタグラムに「いつも応援してくださるファンの皆様、そして関係者の皆様へ。この度、結婚しましたことをご報告させて頂きます」と投稿。ウェディングフォトを公開し「お相手はスペインの方なのですが、昨年亡くなった父が闘病中の時も、家族を沢山支えてくれたとても優しい方です」と明かし、夫との夫婦ショットも添えた。「国際結婚にはなりますが、