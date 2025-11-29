◆第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３（１１月２９日、京都競馬場・芝２０００メートル、良）年末のＧ１や来春のクラシックを見据える２歳馬による中距離重賞は１１頭立てで行われ、北村友一騎手が騎乗した９番人気のジャスティンビスタ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が直線で鮮やかな差し切りを決め、無傷２連勝で重賞初勝利を飾った。勝ちタイムは２分０秒４。１０月１３日の新馬戦（京都・芝１８００メートル