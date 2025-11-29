◇明治安田J2リーグ最終第38節千葉5―0今治（2025年11月29日フクダ電子アリーナ）ジェフユナイテッド千葉は昇格プレーオフ圏3位で迎えたホームの今治戦をDF鈴木大輔主将（35）らの得点で快勝。勝ち点69でシーズンフィニッシュしたが、J1自動昇格となる2位以内は確保できず、3位に終わった。最終節で上位4チームに自動昇格の可能性があった大混戦のJ2で最後に意地をみせた。まずは前半11分、FWジュニオが自ら獲得したPKを