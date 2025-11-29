複数の省庁にまたがる人口減少対策の統括を狙って「人口戦略本部」が発足した。その初会合で高市早苗総理は、社会保障改革の推進や、地方経済の再生と成長、少子化対策など人口現象対策に取り組むよう、関係閣僚に指示した。【映像】充実しすぎ…東京の少子化対策（詳細）1人の女性が一生のうちに生む子どもの数の指標「合計特殊出生率」は、2024年に1.15と過去最低を記録。歴代内閣が重要政策に掲げてきたにもかかわらず、少