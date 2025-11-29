プロ野球・広島は29日、J.ドミンゲス選手と来季の契約を結ばないことを発表しました。ドミニカ共和国出身で、今季がプロ1年目のドミンゲス投手。プロ2戦目となった4月15日の中日戦では5回1失点で初の勝利投手となりました。しかし6月19日のソフトバンク戦で先発登板すると初回から2ランを浴びるなど5回80球、被安打8、6失点で敗戦投手になり、翌20日に登録を抹消されました。今季は1度のリリーフ登板含む6試合に登板し、1勝1敗で防