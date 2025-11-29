日本陸連は２９日、アスレティック・アワード２０２５を東京・国立競技場で行った。最優秀選手賞となる「アスリート・オブ・ザ・イヤー」に女子２０キロ競歩で東京世界陸上で日本女子競歩界初の表彰台となる銅メダルの藤井菜々子（エディオン）が選ばれた。「女子初のメダル。新しい一歩を踏み出したという意味でもうれしく思います。これからの陸上界がもっと多くの人たちにとって、身近で夢を与えられる存在になるよう、少しで