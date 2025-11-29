陸上女子８００メートルで日本記録（１分５９秒５２）を持つ東大阪大敬愛高の久保凛（３年）が２９日、横浜市の日体大健志台陸上競技場で行われた日体大長距離競技会兼ＮＩＴＴＡＩＤＡＩＣｈａｌｌｅｎｇｅＧａｍｅｓ（ＮＣＧ）の３０００メートルに出場し、９分７秒８０で全体トップを取った。同レースには、中学校時代から久保と競り合っていたドルーリー朱瑛里（岡山・津山高３年）も出場。中盤まで先頭集団でレースを進