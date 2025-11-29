11月29日、京都競馬場で行われた11R・京都2歳ステークス（G3・2歳オープン・芝2000m）は、北村友一騎乗の9番人気、ジャスティンビスタ（牡2・栗東・吉岡辰弥）が快勝した。1馬身差の2着に10番人気のアスクエジンバラ（牡2・栗東・福永祐一）、3着に3番人気のゴーイントゥスカイ（牡2・美浦・上原佑紀）が入った。勝ちタイムは2:00.4（良）。1番人気でC.デムーロ騎乗、バルセシート（牡2・栗東・松下武士）は7着、2番人気で西村