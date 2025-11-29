俳優の古川雄大が２９日、ＮＨＫ「土スタ」に出演。本番前の独特すぎる食事法を明かして、スタジオを驚かせた。本番前は、バターなどは塗らずに焼いただけのトーストを食べているという古川。「栄養はかなり偏ってはいるんですけど。本番前とか撮影中とか、あまり味のある食べ物が食べられなくって。ずっと塩むすびとか食べてたんですけど、最近はちょっと洋風になって、焼いたパンを」と話した。ＭＣのハリセンボン・近藤春