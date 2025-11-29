俳優の柳俊太郎（※柳＝木へんに夘、34）が29日、都内で行われた映画『消滅世界』公開記念舞台あいさつに登壇。全国的に人的被害が相次いでいるクマの問題に触れた。【全身ショット】決まってる！黒いジャケット姿でイベントに姿を見せた柳俊太郎登壇者は作品にちなみ、“理想の世界”について質問を受けた。柳は「今が幸せすぎて」と考え込んだ。その上で「強いて言うなら動物が好きなので、クマとかいろいろ問題がある」と