◇東京六大学野球連盟結成100周年記念試合東軍4―1西軍（2025年11月29日神宮）ヤクルトから1位指名を受けた東軍、松下歩叶（法大）が来季から本拠地となる神宮で学生最後の一発を放った。5回、走者を一塁に置いて西軍、久野悠斗（報徳学園）の変化球を左翼席に叩き込んだ。「2ストライクと追い込まれていたので、後ろに繋ごうと思って打った。（高校の同級生）木本が2安打していてちょっと焦ったのも打てた原因かも」と