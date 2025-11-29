ブナの実（秋田県林業研究研修センター提供）クマの人的被害が深刻な秋田県で、主な餌となるブナの実の結実が2021年以降、「凶作」と「豊作」を隔年で繰り返していることが29日、県林業研究研修センターの調査で分かった。25年は凶作となり、クマが人里に下りてくる原因の一つとみられている。26年は豊作の見通しで、再来年の27年も凶作なら出没が多発する可能性があり、センターは警戒を呼びかけている。センターは02年から独