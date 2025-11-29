ジャパンラグビーリーグワンに所属するトヨタヴェルブリッツ全６１人選手のパネルが並ぶ「ヴェルブリッツロード」が２９日、名古屋市営地下鉄桜通線「瑞穂運動場西駅」にお目見えした。完成お披露目式にはキャプテンの姫野和樹（３１）と高橋洸地（２９）も駆け付け、喜びとともに今期への決意を新たにした。この駅は主戦場であるパロマ瑞穂ラグビー場の最寄り駅の一つ。片側約４０メートル、左右あわせ全長約８０メートルも