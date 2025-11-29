１１月２９日の東京９Ｒ・カトレアＳ（ダート１６００メートル＝１２頭立て）は、１番人気のサトノボヤージュ（牡２歳、美浦・田中博康厩舎、父イントゥミスチーフ）が、最後の直線で力強く伸び、押し切って２連勝を収めた。勝ちタイムは１分３７秒４（良）。スタートを決めると馬の気持ちに任せて３番手を追走。最後の直線は手綱を抱えたまま迎え、残り４００メートルあたりで追い出しを開始すると、ライバルたちの厳しいプレ