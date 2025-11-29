オリックスの新入団選手が大阪・舞洲の球団施設を見学した。選手寮や球場、トレーニング場などを担当スカウトが案内。ドラフト１位・藤川敦也投手（延岡学園）は「全部がきれいで、しっかりしているので、自分のベストな状態を常につくれる環境。トレーニングルームがめちゃくちゃすごい。（高校とは）もう全然違うし、部屋も違うので、全く別の場所」と感激した。室内練習場では、背番号３１を受け継いだ太田や、右肘トミー・