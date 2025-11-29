今季限りで現役を引退した長野久義氏（40）とオリオールズからFAの菅野智之投手（36）の「スペシャルトークイベントPresentsbyGOODLIFE」が29日、都内のホテルで行われた。16年間の現役生活を終えた長野氏に菅野は「本当に長野さんは気配りの人なので。ここからは家族や自分のために時間を使っていただきたい」と労った。互いに巨人入団時から親交があり23日のジャイアンツファンフェスタで行われたセレモニーではサプ