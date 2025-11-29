◇社会人野球日本選手権準決勝ヤマハ6―3NTT東日本（2025年11月11日京セラD）追い求めてきた理想の打球で、激戦に終止符を打った。3―3の9回。2死二、三塁の勝ち越し機で、4番・網谷圭将に打席が回ってきた。初球から内角へのツーシームが2球続き、カウントは1ボール1ストライク。3球目、三たび、内寄りに来た138キロを振り抜くと、ライナー性で左中間スタンドへ突き刺さる勝ち越しの決勝3ランとなった。「多田投手の