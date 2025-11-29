深田茉莉スノーボードのワールドカップ（W杯）は29日、中国の張家口・密苑でビッグエア開幕戦の決勝が行われ、女子は18歳の深田茉莉（ヤマゼン）が156.75点で制し、スロープスタイルも合わせて通算4勝目を挙げた。岩渕麗楽（バートン）が145.75点の2位、鬼塚雅（ISPS）が141.50点の3位で表彰台を独占。海外の有力選手不在の中、ミラノ・コルティナ五輪シーズン初戦で日本勢が好発進した。男子は3月の世界選手権王者の木俣椋真