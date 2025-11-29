アイドルグループ・私立恵比寿中学の安本彩花さんが自身のインスタグラムを更新。日本化粧品検定の2級と1級に合格したことを報告しました。 【写真を見る】【 私立恵比寿中学・安本彩花 】日本化粧品検定の2級と1級に合格を報告「無事合格出来てめっちゃ自信つきました」安本さんは、2枚の合格証書を手にした笑顔の画像と動画を添えて、「日本化粧品検定2級.1級取得しました」と投稿。 「背伸びして併願で受けてしまった