東京消防庁は29日、首都直下地震を想定し全職員が参加する大規模な訓練を行いました。29日、陸上自衛隊・朝霞駐屯地で行われた訓練は、最大震度7の首都直下地震が発生し、大規模な火災や土砂崩れなどが起きた想定で行われ、東京消防庁の全職員およそ1万8000人のほか自衛隊員らも参加しました。訓練では、土砂崩れに巻き込まれ車の下敷きになった人をクレーンを使って救助し、ヘリコプターで搬送する手順などが確認されました。また