[11.29 MS&AD杯](ピースタ)※15:30開始<出場メンバー>[日本]先発GK 1 山下杏也加DF 4 熊谷紗希DF 13 北川ひかるDF 5 高橋はなDF 6 古賀塔子MF 10 長野風花MF 7 宮澤ひなたMF 15 藤野あおばMF 19 谷川萌々子FW 11 田中美南FW 8 清家貴子控えGK 12 平尾知佳GK 23 大熊茜DF 21 守屋都弥DF 2 遠藤優DF 3 南萌華DF 22 石川璃音DF 18 白垣うのMF 24 成宮唯MF 14 長谷川唯MF 16 三浦成美MF 25 中嶋淑乃MF 26 吉田莉胡MF 17 浜野