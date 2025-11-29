11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。＝LOVEは「とくべチュ、して」を披露。出演前にコメントを寄せてくれた。Q：「とくベチュ、して」にちなみ、今回のステージならではの「特別」なポイントについてお教えください。諸橋沙夏：久しぶりにMV衣装で披露させていただくことです。この「とくベチュ、して」という曲で本当に