ファジアーノ岡山は29日、DF柳育崇(31)について契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。柳は2022年に栃木SCから完全移籍で加入。昨季はJ2リーグ戦35試合2ゴールでJ1初昇格に貢献したが、今季リーグ戦ではここまで4試合の出場となっていた。同選手のコメントに関しては、次の所属先などを発表する際に公式サイトで伝えるという。以下、クラブ発表プロフィール●DF柳育崇(やなぎ・やすたか)■生年月日1994年6