[11.29 J3第38節](ピカスタ)※15:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 41 飯田雅浩DF 2 内田瑞己DF 44 林田魁斗DF 99 附木雄也MF 7 江口直生MF 13 前川大河MF 24 上野輝人MF 35 左合修土MF 90 後藤優介MF 96 吉田陣平FW 22 大野耀平控えGK 1 今村勇介DF 29 田尾佳祐DF 55 藤井葉大MF 14 石倉潤征MF 17 牧山晃政FW 11 エドゥアルドFW 30 丹羽詩温FW 50 木許太賀FW 88 松本孝平監督金鍾成[アスルクラロ