[11.29 J3第38節](ゴースタ)※15:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[ツエーゲン金沢]先発GK 21 山ノ井拓己DF 3 畑尾大翔DF 38 山本義道DF 39 庄司朋乃也MF 8 大山啓輔MF 15 西谷優希MF 17 加藤大樹MF 24 西谷和希MF 30 大谷駿斗MF 41 嶋田慎太郎FW 10 パトリック控えGK 1 白井裕人DF 4 松本大輔DF 16 毛利駿也DF 25 小島雅也MF 14 石原崇兆MF 23 四宮悠成FW 9 土信田悠生FW 11 杉浦恭平FW 49 大澤朋也監督辻田真輝[鹿児島ユ