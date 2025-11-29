[11.29 J3第38節](Axis)※15:00開始主審:國吉真吾<出場メンバー>[ガイナーレ鳥取]先発GK 39 櫻庭立樹DF 6 温井駿斗DF 42 金浦真樹DF 44 ヴァンイヤーデン・ショーンMF 3 永野修都MF 11 東條敦輝MF 19 三木直土MF 21 河村匠MF 32 伊川拓MF 34 曽我大地FW 10 富樫佑太控えGK 47 R. MomoiDF 8 田中恵太DF 41 大城蛍MF 2 藤田一途MF 7 小澤秀充MF 13 清水祐輔MF 16 丸山壮大FW 9 棚田遼FW 22 吉田伊吹監督林健太郎[奈良クラブ]先