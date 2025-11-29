北海道コンサドーレ札幌は29日、FWアマドゥ・バカヨコが家庭の事情のため、チームを離脱することを発表した。シエラレオネ代表の同選手は昨年7月に加入。今季J2リーグ戦では、ここまで32試合に出場し、チーム2位の7ゴールを記録していた。