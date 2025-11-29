ゴジラの新作アニメシリーズが制作されることが、シンガポールで開催されている「Anime Festival Asia Singapore 2025」で発表されました。全世界解禁！ゴジラ新作アニメシリーズ、制作決定。シリーズ70年以上の歴史で初めて、“ゴジラの力を宿す少年”を主人公とした物語が始動。その少年は、人か、ゴジラか-― pic.twitter.com/vfxcd2rJHo— ゴジラ (@godzilla_jp) November 29, 2025 ゴジラ公式Xアカウントによると、新作