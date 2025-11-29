◇女子ゴルフツアーツアー選手権リコー杯第3日（2025年11月29日宮崎県宮崎CC＝6543ヤード、パー72）鈴木愛（31＝セールスフォース）と金沢志奈（30＝クレスコ）が通算6アンダーで首位に並んだ。1打差の2位から出た鈴木は3バーディー、2ボギーの71で回り、8位から出た金沢は1イーグル、3バーディー、1ボギーの68をマークした。申ジエ（37＝韓国）、岩井千怜（23＝Honda）が4アンダーで2打差の3位につけた。畑岡奈紗