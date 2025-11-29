ボートレース福岡SGチャレンジカップ、及びG2レディースチャレンジカップは29日、5日目の開催を迎えた。渡辺優美（33＝福岡）は8Rで3着に入ったものの、2周2マークで内を突いた際に他艇と接触。追い抜き不良の不良航法を取られ、10点の減点を受けた。その結果、得点率12位に後退して、予選敗退となった。