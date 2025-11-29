阪神・中野拓夢内野手と才木浩人投手が２９日、兵庫・神戸市内のＯＳシネマズミント神戸で上演中の映画「阪神タイガースＴＨＥＯＦＦＩＣＩＡＬＭＯＶＩＥ２０２５」の舞台あいさつに参加した。約３０分間、集まった約３００人のファンと交流。才木は１２月中に予定されているハワイＶ旅行に参加しない意向を示した。ファンからの質問コーナーで「オフの過ごし方」を問われ「僕は今回、優勝旅行に行かないんですよね。