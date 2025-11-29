◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯第３日（２９日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、金沢志奈（クレスコ）が６８、鈴木愛（セールスフォース）が７１で回り、通算６アンダーの首位で並んだ。７１の申ジエ（韓国）、７２の岩井千怜（ちさと、ホンダ）が４アンダー３位。古江彩佳（富士通）、阿部未悠（ミネベアミツミ）、入谷響（加